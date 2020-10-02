محكمة تونسية تؤجل النطق في قضية يقف خلفها الإخوان مرفوعة ضد الصحفي محمود المصراتي

أخبار ليبيا24

أجلت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، النطق بالحكم في إحدى القضايا المرفوعة ولها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، ضد الصحفي الليبي محمود المصراتي إلى شهر نوفمبر القادم.

وعقدت المحكمة، بحضور الصحفي محمود المصراتي ومحاميه، حيث قضت المحكمة بتأجيل النطق إلى الشهر القادم ، في القضية المرفوعة ضده من من قبيل سيدة ليبية تنشط في تركيا وتدعى “ليلى سويسي” لها منظمة مجتمع مدني مرتبطة بالإخوان .

وليلى سويسي، هي رئيسة لمنظمة تدعى “لأجلك يا ليبيا”، وكانت قد تحصلت في وقت سابق على حكم غيابي بالسجن ضد محمود المصراتي لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية، غير أن محاميه اعترضوا، وتأجلت جلسة النظر في الحكم السابق إلى 11 نوفمبر القادم.

وتتشابه جل القضايا المرفوعة ضد المصراتي، من حيث أنها قضايا سياسية يسعى تنظيم الإخوان من خلالها استخدام القضاء التونسي لتصفية الحسابات والخلافات السياسية الليبية.

ويواجه المصراتي، عددًا من القضايا وجميعها مرتبطة بالإخوان المسلمين، ومن بينها قضية مرفوعة من القيادي الإخواني البارز علي الصلابي عضو “الإتحاد العام لعلماء المسلمين” ومقره في قطر .

كما يواجه الصحفي الليبي، قضية أخرى مرفوعة من قبل وليد اللافي المقيم في تركيا، والذي كان مديرًا لقناة النبأ سابقًا ومديرًا الآن لـ قناة سلام حاليًا، واللتان لهما ارتباط بالصلابي، وكذلك عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا.

وقناة النبأ التي كان يترأسها اللافي، فترة تسجيل وقائع القضية إحدى الأذرع الإعلامية المعروفة بمولاتها لمجالس شورى الثوار، المرتبطة بتنظيم القاعدة وفق تصنيف لجنة الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن.