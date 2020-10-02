محاسبة طرابلس يوقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي

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أصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك الخميس قرارًا بشأن إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل.

واستعرض شكشك خلال اليومين الماضيين مع وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام عبد الزراق البيباص، وعدد من أعضاء الإدارة تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام.

وكانت أهم مخرجات التقييم، تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله.

وكشف التقييم الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى.

وأوضح ديوان المحاسبة أنه بناء على التقرير المقدم من قبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام أصدر رئيس الديوان قرار رقم 489، بشأن إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل.

وأفاد ديوان المحاسبة أن هذا الإجراء بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.