ما حقيقة نشر قوات أوروبية في ليبيا الاتحاد الأوروبي يضع خياراته “الحذرة” لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

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أجل الاتحاد الأوروبي، الخميس، البحث في خطة كانت تقضي بنشر ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جندي كقوة لحفظ السلام في ليبيا في حال لم يتم التوصل إلى حلول سلمية للأزمة .

ووفقًا لقناة العربية؛ فقد أرجأ الاتحاد الأوروبي الخطة الموضوعة كخيار للتدخل في حال تعقدت الحلول السلمية للأزمة الليبية منذ 2011، مشيرة إلى أن أصل الخطة يتضمن ثلاث خيارات للتدخل في ليبيا.

وقالت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، إن التكتل بحث وثيقة نشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا، وما بين 5 إلى 10 آلاف جندي، إذا استمر وقف إطلاق النار، وهي مهمة يحتمل أن تكون شديدة الخطورة.

ولفتت الوثيقة، إلى أن هذا الخيار، مستبعد في هذه المرحلة، بسبب المخاطر السياسية والمادية، لمثل هذه العملية.

ويأتي تأجيل هذا الأمر، بينما يشهد الملف الليبي محاولات دولية بدعم الأمم المتحدة من أجل الدفع وتشجيع استمرار الحوار بين الليبيين بغية التوصل إلى حل، يثبت وقف إطلاق النار بشكل كامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تمهيد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحد أقصى عام ونصف.