ضبط كمية كبيرة من الخمور داخل سور مدرسة في بنغازي كمية الخمور بلغت أكثر من 20 جالونًا من سعة 20 لترًا

أخبار ليبيا24-أمن

ضبط عناصر التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي كمية كبيرة من الخمور المصنعة محليًا داخل سور إحدى المدارس، وذلك بعد ورود معلومات بقيام أشخاص بالتوافد على المدرسة ليلًا.

ولم تسم، مديرية أمن بنغازي، في منشور حول العملية على فيسبوك، ليل الجمعة، اسم المدرسة أو المنطقة الواقعة فيها. ونشرت المديرية صور، أظهرت أكثر من 20 جالونًا من سعة 20 لترًا، مملوءة بالخمور.

ونقل، مكتب الإعلام الأمني بمديرية بنغازي، عن قسم التحريات العامة، ورد معلومات من أحد المصادر الخاصة، تفيد بقيام أشخاص بالدخول إلى مدرسة بأحد المناطق ليلاً، وعلى الفور تم تكليف أعضاء التحريات للتحري عن الأشخاص.

وأضاف، أنه تم إعداد كمين أسفر عن ضبط كمية كبيرة من الخمور داخل سور المدرسة وتم تحريز كامل الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإحالة إلى النيابة العامة.