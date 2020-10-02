شركة البريقة تعتزم فتح مراكز لبيع إسطوانات الغاز تحت إشراف البلديات

أخبار ليبيا 24-خاص

قال، عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي، عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز،اليوم الجمعة، إن الشركة ستلجأ إلى الاستعانة بعمداء البلديات، لفتح مراكز توزيع جديدة لإسطوانات الغاز، تحت إشراف البلديات للقضاء على ظاهرة “السوق السوداء”.

وأكد العبيدي، في تصريح لأخبار ليبيا24، على أن شركة البريقة شركة خدمية مهمتها تقديم الخدمات للمواطنين، كما أكد على أنه لا وجود لأزمة الغاز، مشيرًا إلى أن مستودعي رأس المنقار وطبرق يعملان بكامل طاقتهما.

وقال العبيدي، “سوف نستعين بعمداء بلديات درنة والبيضاء وبنغازي وإجدابيا لفتح موزعين لإسطوانات الغاز تحت إشراف البلديات، وتلتزم شركة البريقة بتوفير الغاز يوميا لهؤلاء الموزعين وبهذه الطريقة سيشهد المواطن انفراج في أزمة نقص الغاز”.

ولفت إلى أن شركة البريقة بدأت في ذلك، ببلدية طبرق؛ حيث جرى فتح موزع تحت إشراف البلدية وتقوم الشركة بتزويده بعدد 500 إسطوانة غاز يومياً، مؤكدًا أن ذلك سيقضي على “السوق السوداء” لبيع الغاز.

وأضاف، “لدينا إسطوانات غاز وسوف نستقبل فصل الشتاء بطاقة إنتاجية كبيرة للقضاء على أي أزمة”.

وقال، “باشرنا بصيانة الدورات بمستودع الغاز في طبرق وسوف نستعين بعمالة عارضة لتوفير إسطوانات الغاز في كل الأوقات”.