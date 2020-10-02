رئيس خارجية مجلس النواب يجري مباحثات هاتفية مع السفيرة الفرنسية

أخبار ليبيا24

تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اتصالًا هاتفيًا من سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا السيدة بياتريس دو هيلين، حيث بحثا آخر التطورات السياسية الراهنة، وجددا أهمية التنسيق المتواصل من أجل دعم الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية الراهنة.

وأكد العقوري، وفقًا لمركز الإعلام بمجلس النواب، حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية في جميع المجالات، كما أشاد بالمواقف الفرنسية الرافضة للتدخلات الأجنبية والداعمة لاستقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيعود على كامل المنطقة بالاستقرار.

بدورها أكدت سفيرة فرنسا، حرص بلادها على أهمية التنسيق المستمر مع مجلس النواب الليبي وعلى مواصلة الجهود الفرنسية من أجل عودة السلام إلى ليبيا.