بومبيو: تدخل روسيا وتركيا في ليبيا فاقم الأزمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تدخل طرفا ثالثا في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، سواء كان من روسيا أو تركيا، داعيا موسكو وأنقرة إلى “التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم بأنفسهم”.

وأشار بومبيو في مقابلة مع صحيفة “لاربيوبليكا” الإيطالية، إلى أن الوضع أكثر تعقيدًا بعض الشيء في ليبيا حاليا، مؤكدا أن الولايات المتحدة دأبت منذ سنوات على المطالبة بحل بوساطة الأمم المتحدة من أجل خلق وضع على الأرض يسمح للشعب الليبي بمواجهة كل التحديات.

وأعلن بومبيو، أن إدارة واشنطن “متحدة” مع الاتحاد الأوروبي بشأن العملية السياسية التي بدأت في مؤتمر برلين، الذي انعقد في شهر يناير الماضي من أجل “أن تلتقي الأطراف الليبية وتحديد إطار الحل السلمي”.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، “القادة الليبيين ببذل جهودا جادة لإحياء اتفاقيات قادرة على ضمان استقرار طويل الأمد للمنطقة بأسرها”، على حد قوله.

وأضاف مايك بومبيو: “لذلك نأمل أن تكف الدول الأخرى المشاركة في الأنشطة العسكرية في ليبيا عن مثل هذا السلوك. لا حاجة لأية أسلحة أخرى”، معتبرا أن جلب السلاح إلى ليبيا انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وتابع بومبيو حديث قائلا: “إنها دولة (ليبيا) مليئة بالسلاح ولا حاجة لسلاح آخر، فالمطلوب هو بدلاً من ذلك، حوار بناء بين جميع الأطراف الليبية”، بحسب الصحيفة الإيطالية.