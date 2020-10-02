انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة الليلة

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أكدت وزارة الخارجية المغربية رسميا استئناف مفاوضات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة، مساء اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا المحلي.

أتى ذلك بعدما لف الغموض حول مصير الجولة الثانية من المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي، قبل أيام.

وكانت الجولة الأولى من الحوار، قد انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا، والمعايير والآليات التي تعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب

وشملت الاتفاقيات، أيضًا التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.