الهلال ينشط في سوق الانتقالات ويضم نجم التحدي

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أعلنت إدارة نادي الهلال عن تعاقدها مع المهاجم خطاب النجار بعقد انتقال حر قادما من نادي التحدي.

ويعتبر النجار 28 عام من الأسماء المميزة التي قادت التحدي للتأهل في البطولة الأفريقيه عام 2017.

من جهة، أخرى جددت إدارة الهلال التعاقد مع مهاجم الفريق أنس المصراتي الذي تلقى عدة عروض من أندية محلية مختلفة.

وكان الهلال قد بدأ سوق الانتقالات مبكرا عقب ضمه لمجموعة من اللاعبين أبرزهم محمد أشكربة من نجوم أجدابيا ويوسف مينا من دارنس و الحارس حسام أمبية قادما من خليج سرت إضافة للتعاقد مع المخضرم فيصل البدري وأسامة الشريف من وفاق أجدابيا.