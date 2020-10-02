النمروش يدعو لإشراك ممثلين عن “بركان الغضب” في الحوارات السياسية

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دعا وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، إلى إشراك ممثلي عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق، في الحوارات السياسية الجاري بعدد من الدول.

أتى ذلك في تصريحات نشرها، الجمعة، المركز الإعلامي لغرفة عملية بركان الغضب، على منصتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.

وقال النمروش: “فيما يخص الحوارات السياسية الجارية في عددٍ من العواصم والمدن، نؤكد على موقفنا بضرورة مشاركة أبطال بركان الغضب فيها استمرارا لدور قواتنا البطلة في ملحمة استمرت لأربعة عشر شهرا صدت خلالها عدوانا دوليا على العاصمة طرابلس”.