النصر يوقع رسميًا مع المهاجم عامر التاورغي التاورغي يعد من الأسماء المعروفة في الكرة الليبية

أخبار ليبيا24- رياضة

وقعت إدارة نادي النصر بشكل رسمي الخميس عقدًا مع مهاجم نادي الأهلي بطرابلس، عامر التاورغي، في صفقة هي الثالثة هذا الموسم، بهدف دعم صفوف الفريق استعدادًا للمنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

ويعد التاورغي من الأسماء المعروفة في الكرة الليبية، حيث سبق أن قدم أداء مميزًا رفقة نادي التحدي موسم 2017-2018 وقاده للتأهل للبطولة الأفريقية.

وتعاقد النصر، مؤخرًا مع عدة لاعبين هذا الموسم، حيث انتدب، محمود بلالي، من نادي التحدي، وتعاقد مع عماد الدين الشاعري، لاعب فريق دارنس في درنة.