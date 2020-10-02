النصر يعلن تعاقده مع الأوجلي والتحدي يعارض

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أخبار ليبيا24

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب نادي التحدي، محسن الأوجلي، لمدة موسمين، إلا أن هذا التعاقد اعترض عليه التحدي، الذي أكد أن اللاعب لازال مرتبطًا بعد مع النادي.

 ذكرت إدارة نادي التحدي، في بيان، أن الأوجلي لازال مرتبطًا بعقد مع النادي، وقد تم تجديده ليمتد لثلاث مواسم. وقالت، إن قرار انتقال اللاعب إلى أي نادٍ  يخص إدارة النادي، وبحسب البنود الواردة في العقد الموقع معه.

ويعد الأوجلي من الأسماء الشابة التي قدمت آداءً جيدًا مع التحدي خاصة في موسم 2018 الذي شهد تأهل التحدي إلى دوري أبطال أفريقيا.

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