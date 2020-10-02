الغرياني: البعثة الأممية تتعدى اختصاصاتها وتمارس الإرهاب الفكري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، أن ما يجري الآن ليس حوارا، وأنه ما تفعله البعثة ليس من اختصاصها، مُنتقدًا الأمم المتحدة لأنها لم تفرض العقوبات على من عرقل الحوارات في المؤتمر الجامع وخرق اتفاق الصخيرات.

الغرياني ذكر في تصريحات تلفزيونية “الذي يجري الآن ليس حوارًا يمثل أهل ليبيا، والمندوب الأممي السابق كان أعلن عن شئ مشابه وهو مؤتمر جامع، ومن يتحاور في المؤتمر الجامع يكون منتقى انتقاء من البعثة الأممية، والبعثة الأممية للأسف منحازة انحياز كامل، بل أحيانا تستعمل أشياء ليست من صلاحياتها”.

وتابع “البعثة تستعمل أسلوب التهديد مثلما حدث في الأسبوع الماضي حيث قيل إن أي شخص سيعيق الحوار سيخضع لعقوبات، هذا لا يليق بالبعثة الأممية لأن هذه ليست مهمتها هذه مصادرة لحقوق الليبيين وتدخل في شؤونهم لا يليق بها ولا يجوز أن تفعله، فهذا نوع من الإرهاب الفكري لأن كل من يريد أن يتكلم بحرية ويقول نريد الشعب الليبي أن يمثل تمثيل حقيقي، قد يوعز للبعثة الأممية من بعض الأطراف أن هؤلاء معوقون ويجب أن يعاقبوا ويتم وضعهم في قوائم الإرهاب وكذا”.

وأضاف الغرياني “أقول للبعثة الأممية هذا ليس اختصاصك، فاختصاص البعثة الأممية دعوة الليبيين إلى تمثيل حقيقي بينهم وحوار حقيقي، وتحاول أن تساعدهم لا أن تفرض عليهم شروطها وتفرض عليهم أشخاص وتهدد من يريد أن يتكلم أو يوجه توجيه أو نقد له أهمية ونقد بناء، فتهدده وتقول له أنت تريد أن تعيق الحوار، هذا أقول أنه لا ينبغي أن نسمعه ولا أن نقبله ولا هو مقبول من البعثة الأممية”.

واستكمل “الأمم المتحدة تقول أن من يعرقل الحوار ستضعه على قائمة الإرهاب، ألم تر ما فعله حفتر ومرتزقته ومن معه من الذي عرقل اتفاق الصخيرات؟ أليس هو عقيلة صالح الذي لم يعتمد حكومة الوفاق وحفتر رفض الاعتراف بها وانقلب على الشرعية، أين هنا قائمة العقوبات؟ أم أنها لا تكون إلا على أحرار ليبيا الذين يريدون تحرير ليبيا ويريدون أن يقرروا مصيرهم أما الظلمة والمجرمين والمنقلبين على، فالأمم المتحدة تقف معهم بكل ما تستطيع وبكل ما تملك”.

واختتم الغرياني مهاجما كل البعثات الأممية السابقة والحالية، قائلاً “ليست هذه البعثة الموجودة الآن بل كل البعث على نفس النسق، فرأينا عدد منهم كانوا يعملوا معنا ومبعوث الأمم المتحدة يفترض أن يكون على الحياد وفي الواقع يشتغل موظف لدول أخرى، ويأخذ منها مبالغ خيالية فهل يعقل هذا”.