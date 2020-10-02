البهلول رئيسا للاتحاد الليبي للملاكمة

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول لرئاسة للمكتب التنفيذي للاتحاد بعد ان تحصل على 20 صوتا، مقابل 16 صوتا لمنافسه إدريس علي.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للملاكمة انتخاباتها الخميس بصالة ميدان الفروسية، بأبي ستة بطرابلس، وبحضور 36 ناديا، لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وضمت القائمة التي تم انتخابها يوسف بهلول رئيسا ونائبه فرج محمد البدين وأمين عام رمضان محمد مكاري، وأمين الصندوق لؤي الجهمي، وعضوية كل من عبدالسلام المبروك عبدالسلام وفرج الرعيض وخالد الحجازي وعبدالكريم مانيطة ومغتاح البهلول بلوزة.

وتقدمت للانتخابات ثلاثة قوائم الأولى برئاسة إدريس علي محمد والقائمة الثانية برئاسة يؤسف بهلول السود و القائمة الثالثة برئاسة صلاح عبدالسلام ارحومة

وشهدت الجلسة الانتخابية انسحاب قائمة صلاح ارحومة ليقتصر التنافس بين القائمتين الأولى والثانية