الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن عقيلة صالح وأبوسهمين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قرر الاتحاد الأوروبي، شطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، من قائمة الأفراد الخاضعة للتدابير التقييدية فيما يتعلق بشأن الصراع الليبي.

وكان الزعيمين السياسيين البارزين يخضعان للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي منها حظر السفر وتجميد الأصول منذ عام 2016، وقد تم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية، بحسب ما ذكر الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد في بيان له الجمعة، إنه جرى الاتفاق على شطب عقيلة صالح في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية، مؤكدا مواصلة متابعة سلوك عقيلة عن كثب، لا سيما فيما يتعلق بدعمه لعملية برلين ولجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه جرى الاتفاق على شطب أبوسهمين على أساس الغياب العام لأي دور في العملية السياسية الليبية، مضيفا أن الشطب من القائمة يُعد مناسبًا حيثما لم تعد معايير الإدراج مستوفاة كما كان الحال هنا، وفق نص البيان.

ورحب الاتحاد، بالإعلانات الصادرة في 21 أغسطس الماضي من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي عجلت بالتطورات الواعدة في ليبيا وخلق فرصة لتحريك الليبيين.

وأضاف الاتحاد، أن الانتقال إلى الأمام نحو الانتهاء من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيين، مشيرا إلى أن قرار اليوم يؤكد على الاستخدام الاستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي في أعقاب التطورات على الأرض.

ونوه الاتحاد، إلى أن التدابير التقييدية تهدف إلى إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية.