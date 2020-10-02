اخليل: أعتقد أن “بادي” سيعلن “فجر ليبيا2” لتصحيح المسار

أخبار ليبيا 24

توقع آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة عقيد فرج اخليل إعلان المطلوب دوليا صلاح بادي لعملية جديدة تحت اسم “فجر ليبيا2”.

وقال اخليل “أعتقد أننا سنشاهد العميد صلاح بادي يستدعي أحلافه بالأمس من قيادات فجر ليبيا من الزاوية وغريان ومدن الجبل و الأمازيغ و طرابلس سوق الجمعة تاجوراء والمنطقة الوسطى لإعلان فجر ليبيا ( 2 ) وتصحيح المسار بعد ليلة الأمس”.

وأضاف العقيد في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك :”ماحذرت منه سابقا وإبان الحرب بادأن إشكالية المليشيات والحروب لا يمكن أن تنتهي وستطفوا على السطح مجددا وأنتم اليوم تشاهدون بأم أعينكم ما يجري على الساحة”.

وتابع اخليل :”توجد حرب كبيرة قادمة ما عطلها عدم الاتفاق مع المشير خليفة حفتر أو إنهاء تواجد خطره بالمنطقة”.

وختم العقيد منشوره قائلا :”بالنسبة للناس اللي تحلم بالانتخابات والدستور والقانون أقول لكم حياة وردية سعيدة مالم يثور الشعب بكامله”.