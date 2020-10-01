ليبيا تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، اليوم الخميس، تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال يوم الأربعاء، إضافة إلى تسجيل 533 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.
وأفاد المركز، أن تسجيل الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحص على 3988عينة بتقنية RT-PCR ، حيث أظهرت النتائج ظهور عدد 3305 عينة سالبة، و 683 عينة موجبة منها 528جديدة و155مخالطة.
وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات نتيجة العدوى بالفيروس إلى 35,208 منها 14,755 حالة نشطة، و19,894 حالة تعافي و559 حالة وفاة.