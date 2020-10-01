ليبيا تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، اليوم الخميس، تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال يوم الأربعاء، إضافة إلى تسجيل 533 حالة شفاء و 8 حالات وفاة.

وأفاد المركز، أن تسجيل الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحص على 3988عينة بتقنية RT-PCR ، حيث أظهرت النتائج ظهور عدد 3305 عينة سالبة، و 683 عينة موجبة منها 528جديدة  و155مخالطة.

وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات نتيجة العدوى بالفيروس إلى 35,208 منها 14,755 حالة نشطة، و19,894 حالة تعافي و559 حالة وفاة.

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