عماري زايد: ما يقوم به معيتيق أمر في غاية الخطورة

عماري زايد: ما يقوم به معيتيق أمر في غاية الخطورة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، أن ما قام به نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق “أمر في غاية الخطورة وهو خارج الشرعية”، على حد قوله.

وكان معيتيق قد أعلن في 18 سبتمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع القيادة العامة للجيش الليبي حول استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتشكيل لجنة فنية للإشراف على توزيع إيرادات النفط.

وقال عماري زايد في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء: “إن الإمارات تعرقل استئناف إنتاج النفط وتحاول ابتزاز حكومة الوفاق بتخصيص جزء من عوائد النفط لصالح خليفة حفتر”.

وحول المساعي الدولية والمحلية الأخيرة لعقد جلسات حوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة، أكد عماري أن هناك من يسعى إلى جعل الحوار السياسي هو المسار الوحيد للوصول إلى بناء الدولة ومؤسساتها، وفق قوله.