رويترز: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 270 ألف برميل يوميا

رويترز: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى 270 ألف برميل يوميا رويترز: ميناء الزويتينة النفطي سيُصدّر 3,8 مليون برميل من الخام في أكتوبر

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

نقلت وكالة “رويترز”، عن مصدر في قطاع النفط الليبي أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا.

وقال المصدر للوكالة اليوم الخميس، إن حجم إنتاج النفط اليومي في ليبيا وصل إلى 270 ألف برميل، وذلك في الوقت الذي يزيد فيه البلد العضو في منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط نشاطه التصديري بعد تخفيف حصار فرضته قوات من شرق البلاد.

وفي السياق ذاته، أكدت رويترز أن برنامج تحميل أفاد بأنه من المقرر تصدير 3,8 مليون برميل من نفط الخام على خمس ناقلات في أكتوبر الجاري من ميناء الزويتينة النفطي الذي أعيد فتحه مؤخرا.

وأوضحت رويترز، أنه من المقرر أن تحمل ثلاث ناقلات شحنات حجم الواحدة 600 ألف برميل وستحمل اثنتان شحنتين حجم الواحدة مليون برميل.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن يوم 18 سبتمبر الماضي، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بشروط، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق.

لتعلن المؤسسة الوطنية للنفط لاحقا عن رفع حالة “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ النفطية “الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة”، على حد قولها.