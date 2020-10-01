دي مايو: ليبيا قضية أمن قومي بالنسبة لإيطاليا دي مايو: في الأسابيع الماضية تم إحراز خطوات إلى الأمام

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن الجهود المشتركة مع الحلفاء خلال الأسابيع الأخيرة حول الأزمة الليبية أصبحت “تؤتي ثمارها”، مؤكدًا على أن أزمة ليبيا تعد “قضية أمن قومي” بالنسبة لإيطاليا.

دي مايو أضاف ، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، نقلته وكالة “أكي” الإيطالية “نعمل بشكل مكثف مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لدعم مسار الحوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.

وأردف دي مايو، أن الأسابيع القليلة الماضية كانت “أساسية” لليبيا حيث تم إحراز “خطوات إلى الأمام”، على رأسها “الحوار الليبي-الليبي” وبين الدول التي لها “تأثير على ليبيا”، واصفًا الولايات المتحدة بـ”الحليف الاستراتيجي”، الذي “يقدم مساهمة أساسية في استقرار المنطقة بأكملها”.

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الإثنين اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5 + 5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.