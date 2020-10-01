خارجية الوفاق: تسجيل مذكرة التفاهم مع تركيا لدى الأمم المتحدة

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ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، اليوم الخميس، تم تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا لدى الأمم المتحدة.

وقال القبلاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “:”رسميا مذكرة التفاهم الليبية التركية تسجل في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات”.

وأرفق الناطق باسم الوزارة رابطا لموقع الأمم المتحدة الذي أظهر تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر في 2019 ضمن المعاهدات المسجلة لدى المنظمة الدولية.

وكانت أعلنت في ديسمبر من العام الماضي تقدمها بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة الوفاق الوطني حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ووقع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم مع تركيا تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية مع ليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر من ذات العام، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، حيث دخلت المذكرة حيز التنفيذ رسميا في الثامن من شهر ديسمبر.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر.