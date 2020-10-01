حوارية حول تفعيل الأجهزة الأمنية بسبها وتعزيز القانون

وشارك في الجلسة عدد من القانونيين وعضو من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ولفيف من النشطاء والمهتمين والصحفيين المحليين.

وقالت عضو الإتحاد النسائي بالجنوب أميرة نوري لوكالة أخبار ليبيا24، إن الجلسة جاءت لمعرفة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الرقابة المجتمعية على آداء المؤسسات والأجهزة الأمنية المحلية، مبينةً أن الحوارية هدفت ايضا للخروج بتوصيات تدفع باتجاه وضع حلول عملية في مجال عمل الأجهزة الأمنية وتحكيم القانون وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع.