حوارية حول تحديات عمل أطباء الأسنان في زمن الكورونا بسبها تعتبر الجلسة بداية لمجموعة من الحواريات حول عمل أطباء الأسنان في سبها خلال زمن الجائحة

أخبار ليبيا24

عقدت الجمعية الليبية للتوعية والتثقيف بسبها جلسة حوارية حول المصاعب التي تعترض عمل أطباء الأسنان في زمن الجائحة، بمشاركة عدد من أطباء الأسنان بالمدينة وعميد كلية طب الأسنان، ونقابة أطباء أسنان سبها.

وناقشت الحوارية المصاعب الفنية التي تواجه الأطباء، وأيضا معضلة الحفاظ والوقاية من المرض وكيفية الحرص على عدم نقله بين المترددين لعيادات أطباء الأسنان.

وقالت نقيب أطباء أسنان سبها أم السعد نورالدين لوكالة أخبار ليبيا24، إن الحوارية تعتبر بداية جيدة لفتح نقاشات جادة حول عمل اطباء الأسنان في زمن الجائحة، وخاصة أن المرض لايزال حديثا في المنطقة والعالم وتحديثاته تتجدد كل يوم.