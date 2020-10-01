تكليفات جديدة لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي عن تغييرات في الطاقم الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وأشار النادي على صفحتة الرسمية على فيسبوك بتكليف ناصر فكرون بمنصب مدير الكرة، والأمين التاورغي مديرًا إداريًا، وأسامة زقلام إداريًا، وعلاء الشاوش إحصائيًا، وعلاء الشكري مسئولًا للمعدات، وعلي جهران ومصطفى ماضي للإشراف على المعدات.

ويستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي لعدد من الاستحقاقات الهامة أبرزها الدوري الليبي الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.