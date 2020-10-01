تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بالمتوسط

أخبار ليبيا24

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، أن قواتها البحرية أجرت مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقال، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر محمد الرفاعي، إن هذه العملية تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر.

وأضاف الرفاعي، أن “التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية”.

ولفت الرفاعي إلى أن “التدريبات تأتى في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط”.

وأفاد، أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.

وقال الرفاعي، إن التدريب اشتمل أيضاً على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار.

وأكد، أن التدريب أظهر مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.