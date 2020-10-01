النمروش يجري زيارة لتركيا للقاء نظيره التركي

أخبار ليبيا24

أجرى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، زيارة إلى تركيا التقى خلالها بنظيره التركي، خلوصي آكار.

وأفاد، بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن الطرفان بحثا في أنقرة، آخر المستجدات في ليبيا، حيث تقوم أنقرة بدعم حكومة الوفاق بالمعدات العسكرية والأسلحة، إضافة إلى المرتزقة السوريين في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ستواصل أنشطتها الأمنية والعسكرية في ليبيا ما بين تدريب وتقديم استشارة لحكومة الوفاق.