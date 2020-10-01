المسماري: اشتراط مرور الطائرات على مطار بنينا الدولي إجراء احترازي مؤقت

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قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري اليوم الخميس إن اشتراط مرور الطائرات على مطار بنينا الدولي هو إجراء احترازي مؤقت.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن القيادة تؤكد تسهيل حركة الطيران المدني إلى الجنوب الليبي مشددًا على ضرورة التأكد من عدم تسلل الإرهابيين عبر الرحلات الجوية إلى الجنوب.

وجدد الناطق باسم القائد العام تأكيده بأن هذا الإجراء مؤقت حتى يتم تزويد المطارات الجنوبية بالأجهزة، وحرصًا من القيادة على استمرار الحالة الأمنية.

ولفت المسماري إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لازال ينشط في الجنوب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على عدم تسلل عناصر متطرفة من الغرب الليبي إلى الجنوب عبر الرحلات الجوية.