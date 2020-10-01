الغرياني: ممثلو الحوار السياسي في بوزنيقة وجنيف لا يمثلون سوى أنفسهم الغرياني: الحوار يترتب عليه تقرير مصير ليبيا ولا ينبغي أن يختزل في عشرة أفراد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شكك المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، في ممثلي الحوار السياسي المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية أو الذين سيجتمعون في جنيف الشهر المقبل، معتبرًا إياهم لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يعبرون عن الشعب الليبي.

الغرياني قال، خلال مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية “عندما نتكلم على حوار حقيقي يمثل الأطراف تمثيلا صحيحًا، ينبغي أن يتولى الحوار من يمثلون من ورائهم كل شرائح المجتمع”.

وأضاف “لا أن يكون الانتقاء والاختيار عشوائيا يمثل حزبا أو توجهًا أو اتجاها معين”، مردفًا، هذا يعد ممثلا نفسه وأيدلوجيته التي يحملها وهذا لعب بمصير البلاد.

وشدد على أن هذا الحوار يترتب عليه تقرير مصير ليبيا ولا ينبغي أن يختزل في سبعة أو عشرة أفراد يمثلون باجتهادهم الشخصي ولا يمثلون أي جهة.

وتستضيف مدينة بوزنيقة المغربية، مشاورات الجولة الثانية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، ومجلس النواب المنعقد في طبرق للاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.