الثني يبحث مع الحويج آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الحويج خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أن العمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب كونه حدثاً وطنياً وفي مدينة ليبية ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وأحاط الحويج، الثني بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي”، والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الانسان في البلاد وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.

كما أطلع الثني، على نتائج اجتماع وزير الخارجية مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات (شنغن) الأوروبية للمواطنين لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلاب ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.

وأوذكر عبدالهادي الحويج، أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية للعمل على إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، مشيرا إلى أنه أكد للسفير أن ليبيا تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً وإداريًا في ظل وجود حكومة وجيش قادر على حمايتها، وفق قوله.