الثني لـ عقيلة صالح: اعتماد جدول مرتبات مجلس التخطيط الوطني أحرج الحكومة

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أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أن مجلس النواب الليبي أوقع الحكومة في حرج شديد إزاء اعتماد مكتب رئاسة المجلس، لقرار اعتماد جدول جديد للعاملين بمجلس التخطيط الوطني.

وقال الثني، في خطاب موجه، نشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة الليبية، إلى رئيس مجلس النواب، لمستشار عقيلة صالح: “صدر عن مجلسكم الموقر العديد من القرارات والقوانين مؤخرا تخص وتتضمن جدول مرتبات لبعض الجهات، الأمر الذي سبب الحرج للحكومة بسبب تمييز جهات دون جهات والذي أصبح بدوره مطلب عام لأغلبية موظفي القطاع العام”.

وقبل أيام، عادت إلى الواجهة قضية تعديل مرتبات موظفي الدولة في ليبيا، بعد تسريب جدول مرتبات مجلس التخطيط العام التابع لمجلس النواب، المعدل، والذي تضمن مرتبات مرتفعة جرى اعتمادها من قبل مكتب رئاسة المجلس.

وأرفق الثني، الخطاب الموجه لرئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، بمقترح سابق بشأن تعديل جدول مرتبات موظفي الدولة الليبية، والذي سبق إعداده سنة 2019 من قبل اللجنة الوزارية التي تشكلت بالخصوص.

وأعرب الثني، عن أمله في عرض المقترح على مجلس النواب للبث فيه، معتبرًا أن مقترح، تعديل القانون رقم 15 لسنة 1981، يهدف إلى تصحيح الخلل القائم بين مستويات الدخل للأفراد العاملين في قطاع الدولة والقضاء على التفاوت بين مرتبات العاملين تحت مظلة الخدمة المدنية ومرتبات نظرائهم التي تنظمها لوائح خاصة.

وسبق لمجلس النواب، اعتماد عدة قوانين بشأن تعديل مرتبات عدد من القطاعات التي ترد مرتباتها من قبل الخزينة العامة للدولة، والتي من بينها قانون الجامعات والتعليم والشرطة، غير أن تلك القوانين لازالت غير سارية المفعول بسبب عدم وجود إيرادات مالية للحكومة لتغطيتها من قبل مصرف ليبيا المركزي.