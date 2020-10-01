أهلي بنغازي يعلن تعاقده مع الحارس الدولي مراد الوحيشي

في إحدى أبرز صفقات الموسم.. الحارس الدولي مراد الوحيشي أهلاويا لموسمين

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي أهلي بنغازي، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع حارس المرمى الدولي مراد الوحيشي بعقد يمتد لموسمين، في إحدى أبرز صفقات الموسم في ليبيا.

وكان الوحيشي ابن الـ23 عاما، قد سبق له الدفاع عن حراسة مرمى فريق الهلال الذي تخرج من مدرسته، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الاتحاد ويخوض معه تجربة استمرت لعدة مواسم.

وسيتنافس الشاب مراد الوحيشي مع عبدالجواد رزق على حراسة مرمى فريق الأهلي في الاستحقاقات الكورية المقبلة أبرزها بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق أهلي بنغازي لكرة القدم قد عزز صفوفه قد بالمهاجم طه الشريف والظهير الأيسر جمعة العبار قادمين فريق التحدي، ومدافع فريق النصر حامد الثلبه، إضافة إلى المدافع الدولي أحمد شلبي.

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