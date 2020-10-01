أردوغان: بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس وربما لن تكون موجودة في المستقبل

أردوغان: بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس وربما لن تكون موجودة في المستقبل

أخبار ليبيا24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس هناك بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس، وربما لن تكون موجودة في المستقبل.

وتابع أردوغان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”لكننا سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة إلى الأبد”.

وأضاف الرئيس التركي إن منطقة الخليج عانت عددًا من المشاكل بداية بالحرب العراقية الإيرانية إلى احتلال الكويت والصراعات في اليمن وصولا إلى التهديدات الموجهة إلى قطر لا تزال تشهد حالة من الغليان.

وتابع أردوغان :” اتبع بعض حكام المنطقة سياسات لا تتوافق مع العقل والمنطق والإنصاف والضمير وتمسكهم بها لدرجة إنكار أنفسهم يعمق الازمة كثيرًا”.

وواصل الرئيس التركي :”بعض هذه الدول تستهدفنا لأننا نقول الحقيقة ونقف إلى جانب المظلومين والعدالة، وعلينا ألا ننسى أن البلدان المعنية لم تكن موجودة بالأمس وربما لن تكون موجودة في المستقبل”.