مع اقتراب رحيل السراج .. ضابط تركي يكشف عن شخصيات على صلة بأنقرة تتطلع لمنصب الرئاسي الضابط التركي : باشاغا الاقرب لأنه من أحفاد الإنكشاريين العثمانيين الذين استقروا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الضابط السابق بالقوات الخاصة التركية والمحلل الأمني والعضو المؤسس في حزب علي باباجان “الديمقراطية والتقدم”، ميتين جوركان، أن حكومة الوفاق، تعاني انقسامًا حادًا، وأنها تتكون من مجموعات وفصائل مختلفة تتنافس مع بعضها البعض.

وقال جوركان، في مقال له بصحيفة “المونيتور” الأمريكية، إن أي شخص يعتقد أن حكومة هي كيان موحد ومتماسك سياسيًا لديه الكثير من الأفكار الخاطئة، مشيرًا إلى أن الخصومات السياسية في طرابلس التي احتدمت في أواخر أغسطس، دفعت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لإعلان عزمه التنحي بحلول نهاية أكتوبر.

وأوضح أن الخلاف الداخلي وصل إلى ذروته في 29 أغسطس، عندما قام السراج بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي يتولى قيادة “ميليشيات مصراتة” المتحالفة مع حكومة الوفاق، وذلك بينما كان باشاغا يزور تركيا، الداعم الأجنبي الرئيسي لحكومة الوفاق، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري”، خالد المشري.

وأعرب عن اعتقاده أن لقاء المشري الذي استمر قرابة ثلاث ساعات مع الرئيس التركي رجب أردوغان، واجتماع باشاغا مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أثار حفيظة السراج، فلجأ لتوقيف باشاغا، وحمله مسؤولية قمع عنيف للاحتجاجات التي عمت الشوارع الليبية، في حين أثارت موجة من النشاط العسكري في طرابلس ومصراتة الحديث عن انقلاب محتمل ضد السراج، على الرغم من أن الأمور بدت وكأنها تهدأ عندما أُعيد باشاغا إلى منصبه في أوائل سبتمبر، لافتًا إلى أن الصراع على السلطة أظهر مدى هشاشة حكومة الوفاق، بحسب قوله.

وبحسب جوركان، تتكون الهياكل السياسية والعسكرية لحكومة الوفاق من مجموعات وفصائل مختلفة من الميليشيات تتنافس مع بعضها البعض من حيث السيطرة الإقليمية والانتماءات القبلية والأيديولوجية ورعاية الدولة، كما أن الصراع على السلطة اندلع بسبب الفساد وقضايا النزاهة المالية داخل الحكومة، وأيضًا مشكلة الميليشيات، وبمجرد إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلن في 21 أغسطس، ونتيجة لذلك، أعلن السراج عن نيته تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية التالية في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر.

وأشار إلى أن مصادر في أنقرة قالت إن أردوغان حاول جاهدًا إقناع السراج بعدم عن التنحي، لكنه تمسك بموقفه، قائلاً إنه متعب ويريد التركيز على شركته الخاصة وعائلته.

وتابع بأن قرار السراج بالاستقالة وتصميمه الواضح على استمراره لم يؤد إلا إلى تأجيج الصراع على السلطة بين فصائل حكومة الوفاق، وتم طرح عدد من الأسماء كخلفاء محتملين ينظر إلى بعضهم على أنهم مرشحون أقوياء بسبب الدعم الذي يتلقونه من الداعمين الأجانب.

وأردف بأنه قبل التركيز على الدعم الخارجي، يجب النظر في التوازنات السياسية الداخلية في ليبيا، وتحليل الشخصيات القوية داخل حكومة الوفاق لإجراء أي تنبؤات.

وسلط جوركان الضوء على باشاغا، قائلاً إنه “من مواليد مصراتة، وله جذور تركية، ينحدر من أحفاد الإنكشاريين العثمانيين الذين استقروا في ليبيا، ويُعرف نسل الأتراك في ليبيا باسم “كولوغلو” أو “أبناء الخدم”، وغالبًا ما يُشار إليهم باسم كولوغليس، ويتركزون في مصراتة والمناطق المحيطة بها، ويمثلون قاعدة القوة العسكرية والسياسية الرئيسية لباشاغا”.

ويعتقد جوركان، أنه بفضل فصائل مصراتة، عزز باشاغا، سلطته في طرابلس أثناء دفاع المدينة ضد حفتر، ونما نفوذه أكثر بعد أن وقعت حكومة الوفاق اتفاقيات تعاون بحري وعسكري مع أنقرة في نوفمبر 2019م، وما تلاها من نشر ضباط عسكريين ومخابرات أتراك لمساعدة طرابلس على صد حفتر، مؤكدا أن باشاغا، في ذروة سلطته، ويتطلع إلى قيادة حكومة الوفاق، وهذا أمر لا يخفى على أحد، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه مع وقف إطلاق النار، نزل الليبيون إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات والاحتجاج على الفساد، فيما أعلن وقف باشاغا ضد الفساد، كما لم تتدخل وزارة الداخلية في الاحتجاجات، إلا أن قوات “النواصي” التي قال إنها معروفة بقربها من السراج، تدخلت بالفعل مما تسبب في مقتل العديد من المتظاهرين، ليتخذ السراج في النهاية، قرارًا مفاجئًا بتعليق باشاغا أثناء وجوده في أنقرة.

وعن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، قال جوركان، إنه مرشح بارز آخر ليحل محل السراج، وأنه مثل باشاغا، من مصراتة مرموق من مجتمع كولوغلو الذي صقل القوة السياسية والتجارية خلال الصراع الليبي، كما أنه مثل باشاغا، يتمتع بصلات اقتصادية وثيقة مع تركيا وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر.

وذكر جوركان أن معيتيق، كان أول شخصية مؤيدة لطرابلس تزور موسكو في عام 2017م، مؤكدا أنه يحافظ على اتصالات وثيقة مع روسيا، وبرز باعتباره الشخصية الوحيدة في حكومة الوفاق التي تربطها علاقات جيدة بكل من أنقرة وموسكو.

وأضاف “مع ذلك، فإن وضعه غالبًا ما أوقعه في مشكلة، ففي يونيو، على سبيل المثال، أثار غضب زملائه أعضاء حكومة الوفاق لحثهم قوات حكومة الوفاق على وقف هجوم على سرت لأن مجموعات روسية كانت على طريقهم وحذروا من أن سرت كانت خط أحمر لموسكو”.

وتابع بأن معيتيق أجرى في الآونة الأخيرة محادثات بوساطة روسية مع خالد، نجل حفتر، بشأن قضية سرت، بما في ذلك رفع الحصار النفطي الذي فرضه حفتر في المنطقة، وأنه في 18 سبتمبر، أعلن شروط صفقة مع نجل حفتر، بالتزامن مع إعلان حفتر إنهاء الحصار، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط نددت بشدة بالصفقة، قائلة إنها لن تقبل أبدًا وجود قوات أجنبية في المنطقة.

وتطرق جوركان، أخيرا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، قائلا إنه شخصية أخرى تستحق المشاهدة، قائلاً “سياسيًا، يُعتبر متحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه قال إنه ترك التنظيم في أوائل عام 2019م، ومن المعروف أيضًا أن المشري على علاقة جيدة بأردوغان”.

وأضاف “منذ التدخل التركي أواخر عام 2018م، ركز على الدبلوماسية، وعقد اجتماعات مع إيطاليا والمغرب وروسيا بالإضافة إلى ممثلين عن القوات الشرقية، وأعرب خلال محادثات في المغرب بين الجانبين الليبيين في وقت سابق من الشهر الجاري، عن استعداده للقاء حفتر بحضور مسؤولين مغاربة، ووصف المحادثات بأنها مجرد مشاورات وليس حوارا، وأصر على أنه لن يختار أي مناصب في المستقبل.

وأشار جوركان، إلى ما يعتقده البعض من أن المشري يتطلع إلى دور نشط في محادثات جنيف المرتقبة في محاولة لاستعادة نفوذ الإخوان المسلمين في حكومة الوفاق، إلى جانب باشاغا، قائلا “يُنظر إلى المشري على أنه شخصية تعطي الأولوية للخيارات العسكرية، وبحسب مصادر في حكومة الوفاق، يريد المشري تعزيز سلطته من خلال إطالة أمد عملية الانتقال السياسي، وكانت علاقاته مع تركيا هي التي جعلته منافسًا سياسيًا، ويعتقد الكثيرون داخل حكومة الوفاق أن المشري اكتسب قوة اقتصادية بفضل علاقاته مع قطر وتركيا وسيحاول استخدام عملية جنيف ليصبح رئيسًا للوزراء”.

وأعرب جوركان عن رأيه أنه إذا تولى معيتيق أو المشري رئاسة الوزراء، فإن ذلك سيعني زيادة النفوذ الروسي في محادثات جنيف واحتمال اعتراف حكومة الوفاق بعقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، كشخصية سياسية، ومع ذلك، سيواجه مثل هذا السيناريو معارضة من أنصار السراج وباشاغا داخل حكومة الوفاق والقبائل الموالية لحفتر في الشرق، ونتيجة لذلك، قد يندلع صراع جديد.

واختتم بالقول “إذا تولى باشاغا، المفضل لدى أنقرة، المنصب، فقد يستأنف القتال مع قوات حفتر، رغم أن ذلك سيكون دعوة جديدة لأنقرة، وستواجه الحكومة بقيادة باشاغا معارضة قوية من السلفيين المدخلين وأنصار الإخوان المسلمين وأنصار السراج”.