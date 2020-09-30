زايد: تمكين صالح وحفتر من تعيين محافظ للمركزي يعطيهم الفرصة لتغطية العجز الذي يعانونه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، أن الأجدى بعد إعلان رئيس المجلس فائز السراج، رغبته في الاستقالة، أن ترجع الأمانة إلى أهلها الليبيين، والإسراع بانتخابات وتشكيل حكومة تتسلم الحكم من الوفاق، بدلاً من الذهاب إلى مرحلة انتقالية بنفس الوجوه، والتي لن تفضي إلى شيء، وفقا لقوله.

زايد حذر- في تصريحات تلفزيونية- من تمكين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر، ضمن مخرجات حوار بوزنيقة من تعيين محافظ المصرف المركزي، ما يعطيهم الفرصة لتوفير الأموال من أجل تغطية العجز الذي يعانونه.

وقال إن من أخطر مخرجات حوار بوزنيقة بين مجلسي “الدولة والنواب”، التوافق على أن يكون منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وفق المحاصصات الجهوية حصرًا لشخصية من المنطقة الشرقية مُنصبًا من معسكر “المليشيات”، على حد تعبيره.

وحول خطوة الاتفاق على عودة إنتاج النفط، شدد زايد على رفضه اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق مع المشير خليفة حفتر لفتح النفط، واصفا الخطوة بالفردية، مؤكدا وجود خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي، عمل هو نفسه في الفترة الماضية على احتوائها، مما مكن من عودة المجلس إلى الانعقاد بصفة دورية، وقد يكون ما فعله معيتيق رد فعل بسبب تلك الخلافات على حد قوله.

ويعمل المجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري على إطالة الفترة الانتقالية والتمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور، تلك العملية التي تستغرق ما يقرب من عامين، حيث ناقش، الأحد الماضي، في جلسته الرسمية الخامسة والخمسين، وبحضور 85 عضوًا، في العاصمة طرابلس، مستجدات الحوار السياسي.

وذكر “الدولة الاستشاري”، في بيان له، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا من خلال ثلاث مسارات.