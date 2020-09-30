رغم تقديم استقالتها.. الميهوب: “المؤقتة” تمارس عملها حتى الآن الميهوب: نحاول عقد جلسة للبرلمان للبت في أمرها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن الحكومة المؤقتة تمارس عملها حتى الآن، على أن يبت في الاستقالة حال انعقاد أول جلسة للبرلمان .

الميهوب أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه رغم صعوبة انعقاد جلسة للبرلمان في الظروف الراهنة، فإن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر لعقد جلسة للبرلمان.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، أكد أن الحكومة المؤقتة تقدمت باستقالتها خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة.

وذكر الصافي أن الاجتماع حضره الكثير من المسؤولين بالحكومة المؤقتة منهم رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزراء المالية والاقتصاد والصحة وأعضاء من الشركة العامة للكهرباء وغيرهم وذلك للنظر في المطالبات والخدمات المهمة للشعب الليبي خاصة المنطقة الشرقية.

وأكد الصافي أن الحكومة المؤقتة تقدمت باستقالتها لعقيلة صالح، مُبينًا أنه سينظر في هذه الاستقالة في الاجتماع الذي سيُعقد في مجلس النواب مجتمعًا حيث سيتم عرضها في جلسة سيعلن عنها لاحقا للنظر فيها.