جونسون يؤكد دعمه للجهود المصرية الملموسة لتسوية الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بسام راضي، أن الاتصال تناول تباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، مؤكدا أن الجانبين توافقا على استمرار التشاور والتنسيق المشترك حول الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف الي استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافة الأطراف إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، بحسب ما نشر المتحدث باسم رئاسة المصرية.

وأضاف السيسي، أن هذا التفاعل سيؤدي إلى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية، وفق قوله.