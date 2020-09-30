تبون يبدي استعداد بلاده للمساهمة في صيانة شبكة الكهرباء في ليبيا

أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاربعاء ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء في ليبيا وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك.

وكان اتصالا هاتفيا تم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعرض من خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، واتفقا على ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.