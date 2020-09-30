الشاطر: السراج وباشاغا والمشري وصوان يتقاسمون المناصب على مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان الشاطر: تقاسم السراج وباشاغا للمناصب مع حفتر يعني أنهم شركاء له

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، للعودة إلى الرشد.

الشاطر أكد في تغريدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الأزمة في ليبيا لا يعالجها الجلوس مع ما أسماه “المتمرد، الذي لو تمكن من احتلال العاصمة لكانوا فريسة له”، في إشارة إلى خليفة حفتر.

#السراج_باشاغا_المشري عليكم أن تعودوا إلى الرشد . الأزمة في وطننا لا يعالجها الجلوس مع المتمرد الذي لو تمكن من احتلال العاصمة لكنتم فريسة له.

تتقاسمون المناصب مع #حفتر يعني إنكم شركاء لسارق و لص و مجرم.

ما تفعلونه بعيد عن السياسة قريب من خيانة الوطن. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) September 29, 2020

واعتبر الشاطر، أن تقاسم السراج وباشاغا، للمناصب مع حفتر، يعني أنهم شركاء لما وصفه بـ “سارق ولص ومجرم”، مردفًا “ما تفعلونه بعيد عن السياسة، وقريب من خيانة الوطن.. ارغوا وازبدوا أيام العدوان على طرابلس بأن لا مكان لحفتر في أي حوار قادم ولا مع شركائه في جرائمه بالمطلق”.

ورأى أن السراج وباشاغا ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، قد بلعوا تصريحاتهم النارية بدماء الشهداء ودموع المتضررين، مُتهمًا إياهم بأنهم يسعون الآن “لتقاسم المناصب على مبدأ أنا و من بعدي الطوفان”، على حد تعبيره.

ارغوا و ازبدوا أيام العدوان على #طرابلس بأن لا مكان ل #حفتر في أي حوار قادم و لا مع شركائه في جرائمه بالمطلق.#السراج_باشاغا_المشري_صوان .

بلعوا تصريحاتهم النارية بدماء الشهداء و دموع المتضررين.

الان يسعون لتقاسم المناصب على مبدأ انا و من بعدي الطوفان. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) September 29, 2020

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.