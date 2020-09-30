السماح للطلبة الدارسين في مصر من غرب ليبيا السفر عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو وحدة تسجيل المسافرين ببلدية طبرق، إيهاب سيف النصر، اليوم الأربعاء، إنه يسمح بتسجيل الطلبة من المنطقة الغربية الدارسين في مصر بالدخول إلى الأراضي المصرية، عبر منفذ أمساعد الحدودي البري مع مصر.

وأضاف سيف النصر، في تصريح لأخبار ليبيا24، يشترط في ذلك أن يكون مع الطالب إثباتات تؤكد دراسته في مصر، مثل “بطاقة الجامعة” أو غيرها من الإجراءات الثبوتية .

وأكد سيف النصر، على أنه لا يسمح بدخول المواطنين الليبيين من المنطقة الغربية إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري، ويمكنهم السفر عن طريق الطيران فقط.

وقال: “نحن نقوم بتسجيل المواطنين الليبيين من المنطقة الشرقية الراغبين في الدخول إلى مصر براً، والمستهدفين بالتسجيل هم سكان المنطقة الشرقية فقط”.

وأضاف: “الرجال من عمر 18 سنة حتى 45 هم الفئة، التي يجب عليها التسجيل في القوائم اليومية لدى بلدية طبرق مصحوبين بصورة من جواز السفر ومبلغ 20 دينارًا، أما الرجال الأكبر من 45 سنة وأصغر من 18 سنة، يمكنهم السفر بدون تسجيل في أي وقت، أما النساء فيسمح لهن بالدخول دون قيد أو شرط”.