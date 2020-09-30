الرئيس التونسي ووزير الدفاع الأمريكي يؤكدان على الحل السلمي للأزمة الليبية قيس سعيد يجدد موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر، على استعداد بلدهما للمساهمة في إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لوزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، لبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من بينها التطرق إلى المسألة الليبية، بحسب ما نشرت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأعرب سعيد، عن ارتياحه لتسجيل تطورات إيجابية نسبيا في الفترة الأخيرة حول الأزمة الليبية، مجددا موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي.

وجدد سعيد، استعداد تونس لتوفير كل التسهيلات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها خاصة وأن تونس تعد من أكثر البلدان تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا.

ومن جهته، أشار وزير الدفاع الأمريكي في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة تتقاسم مع تونس هذه الرؤية، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدا للأزمة في ليبيا ويساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.