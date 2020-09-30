الرئاسي يعلن الحداد لثلاثة أيام حدادًا على وفاة أمير الكويت

أخبار ليبيا24

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، الحداد لثلاثة أيام في ليبيا وتنكيس الأعلام، حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ووجه الرئاسي، في بيان، التعزية والمواساة للحكومة والشعب الكويتي، في وفاة أمير البلاد، الذي أعلن عن وفاته يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا.

ووارت الكويت، اليوم الأربعاء، جثمان الأمير الراحل، الذي وافته المنية أمس في مستشفى بالولايات المتحدة.

والأمير الراحل هو الحاكم الـ15 لدولة لكويت، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود وزيرا للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.

وقد كرّمته الأمم المتحدة عام 2014 بلقب قائد للعمل الإنساني.