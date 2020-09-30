الحبري: نصيب برقة من الثرواث الليبية 38% نسبة للمساحة وطالب بإدارة سعر الصرف بشكل سليم من خلال لجنة فنية مختصة ترصد سعر الصرف بالسوق الموازي بشكل يومي بحيث لايتجاوز 3 دينار

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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري إن نصيب إقليم برقة من الثرواث الليبية 38% نسبة للمساحة و30% نسبة لعدد السكان.

وأضاف الحبري خلال تصريحات صحفية أنه عند دراسة نسبة المساحة وقرب مناطق الحقول فقد كان نصيب الجنوب من الثروات 12%، و50% للمنطقة الغربية.

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي أن تمويل المليشيات يكون عن طريق السوق السوداء، مشيرا إلى أن تذبذب سعر الدولار اليوم يدل على إنعدام إدارة سعر الصرف.

وطالب الحبري بإدارة سعر الصرف بشكل سليم من خلال لجنة فنية مختصة ترصد سعر الصرف بالسوق الموازي بشكل يومي بحيث لايتجاوز 3 دينار.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أن تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس سيحل جميع الإشكاليات، وأن مايحدث بالمصرف المركزي لايمت للإدارة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال لامن قريب ولا من بعيد “على حد تعبيره”.