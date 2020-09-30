الحبري: حكومة الثني صرفت 284 مليون في 10 أيام لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، فقدان مبدأ الشفافية في طريقة عمل الهيئات والسلطات بالحكومة المؤقتة، موضحًا أن طريقة العمل خاطئة، وفقا لقوله.

الحبري قال ، في لقاء عبر قناة “الحدث”، أنه منذ بداية انتشار جائحة كورونا، طلب رئيس الحكومة عبد الله الثني، مليار دينار من المصرف لمواجهة الأزمة، إلا أنه خُصص له 300 مليون فقط، صرفت منها الحكومة 284 مليون في 10 أيام.

وأوضح أن هذه الأموال صرفت عن طريق الحكومة المؤقتة، مُضيفًا أنه تسلم ملفا بمصروفات الحكومة التي بلغت 360 مليونا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منتصف شهر مارس الماضي، تخصيص نصف مليار دينار لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وأعلن السراج، آنذاك، في خطاب تليفزيوني، حالة الطوارئ والتعبئة العامة في ليبيا لمواجهة تسلل فيروس كورونا إلى البلاد، وكشف عن اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل الفيروس إلى ليبيا، وشملت هذه الإجراءات التي كشفها إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية إلى جانب إيقاف الدراسة.

كما تضمنت الإجراءات إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، واستمرار عمل المقاهي والمطاعم الملتزمة بالمعايير الصحية حتى الرابعة مساءً مع إغلاق كل المقاهي التي تسمح بالتدخين، إلى جانب توجيه وزارة الأوقاف المواطنين بالصلاة في المنازل حتى انتهاء أزمة كورونا.

ورغم تخصيص هذه الأموال لا تزال ليبيا تتلقى صدقات من الخارج؛ حيث أعلنت إيطاليا عن طريق سفارتها في طرابلس، تخصيص منحة مالية بقيمة 400 ألف يورو لدعم برامج مكافحة جائحة كورونا في مناطق الجنوب الليبي المتضررة.

ووفقا لبيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن المساعدات الإيطالية ستكون من خلال تكليف إحدى المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع السلطات الصحية والمركز الوطني، كما وعد مارتينو، بتوفير شحنة وافية من الكمامات الطبية ضمن المساعدات العينية التي تمنحها الحكومة الإيطالية لليبيا.