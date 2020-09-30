الأعلى لرعاية أسر الشهداء: نرفض الحوار مع حفتر وعقيلة الأعلى لرعاية أسر الشهداء : ليبيا تمر بمؤامرة تقودها الأمم المتحدة ومجموعة من الفاسدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن ما يسمى بـ”المجلس الليبي الأعلى لرعاية أسر الشهداء والمبتورين والمفقودين وذوي الاحتياجات الخاصة”، رفضه إعادة من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” إلى المشهد الليبي تحت أي مسمى، كما رفض محاولة نقل العاصمة إلى سرت، مؤكدًا أن ليبيا وحدة واحدة، وطرابلس عاصمة كل الليبيين.

وطالب أعضاء المجلس، في بيانٍ مرئي له، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، بإعادة النظر في اختيار الأشخاص الذين يشاركون في وضع قرار يخص 6 مليون ليبي، وأن تكون معايير الاختيار هي الوطنية والإخلاص، وألا يكون من بينهم من تلطخت أيديهم بالدماء أمثال عقيلة صالح وحفتر، بحسب البيان.

وذكر البيان أن ليبيا تمر بمؤامرة تقودها الأمم المتحدة ومجموعة من الفاسدين الذين تولوا زمام أمورها وإدارة البلاد، حيث يتآمرون على ما أسموها بـ”ثورة 17 فبراير والثوار” والجرحى والشهداء، كما يتآمرون على المواطنين ليطعموا أولادهم.

وأضاف “استمرار هذا الاستهتار بتضحيات الرجال ومحاولة تمكين عقيلة صالح الذي بارك جرائم حفتر، والذي تسبب في قتل النساء والأطفال وشيوخ العلم ودمر المدن وقتل الأبرياء، يدعونا أن نقف صفًا واحدًا ضد هؤلاء المفسدين والخونة”.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويسرية جنيف في أكتوبر المقبل اجتماعا بين جميع الأطراف الليبية، وبالتحديد مجلسي “الدولة والنواب”؛ لاختيار مجلس رئاسي وحكومة جديدين؛ خصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج تقديم استقالته خلال الشهر ذاته بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.