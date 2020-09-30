معسكر تحضيري للمنتخب الليبي تحت سن العشرين

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استدعى الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، منتخب الشباب تحت سن العشرين عامًا للدخول في معسكر تحضيري ببنغازي في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة قائمة الاستدعاء، 28 لاعبًا، هم: أيمن تيهار، نصر محمد، مآب عادل، مؤيد جدور، نور الدين قليب، سند بن علي، محمد نوري، عبد الباسط أسامة، معتز جرناز، عبد المؤمن الرحيبي، طه خليل، علي يوسف، زين الدين القطراني، معتز بالله العريبي، الزبير الزوي، الحسن الفاخري، أسامة السريط، فرج حسين، حسين طقطق، علي ميمون، أحمد الثايب، فرج خالد، الطيب العبيدي، إسلام الغناي، المعتصم سالم، محمد عادل، معاذ عبد الحميم، عبد المنعم ناصر.

ويشرف على المنتخب الليبي للشباب المدرب عياد القاضي والمهدي بوشاح مساعدًا له.