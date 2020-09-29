نورلاند: محادثات مصر هي دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة

نورلاند: محادثات مصر هي دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – أمن

علّق سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، على المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية التي احتضنتها مدينة الغردقة المصرية أمس الإثنين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال السفير نورلاند: إن “محادثات مصر هي دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة”، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية على حسابها الرسمي في “توتير” اليوم الثلاثاء.

وأقيمت هذه المحادثات بمشاركة وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، وفق ما ذكرت البعثة الأممية في بيان لها أمس.

وأعربت البعثة، عن تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، على حد قولها.