مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (801) إصابة بفيروس كورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (801) إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين بينها عدد (619) حالة جديدة و (182حالة مخالطة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الإثنين عدد (3813) عينة، بينها عدد (3012) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 13 ) حالة الوفاة:
1- عدد 1 في العجيلات
2- عدد 2 في الخمس
3- عدد 2 في صبراتة
4- عدد 1 في بنغازي
5 – عدد 2 في اجدابيا
6 – عدد 1 في الزاوية المركز
7 – عدد 1 في صرمان
8 – عدد 1 في غريان
9 – عدد 1 في ترهونة
10 – عدد 1 في زليتن
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغت 34,014 حالة، والحالات النشطة 14,572 حالة، والمتعافين 18,902 حالة، والوفيات 540 حالة.