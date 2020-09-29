مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (801) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (801) إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين بينها عدد (619) حالة جديدة و (182حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الإثنين عدد (3813) عينة، بينها عدد (3012) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :