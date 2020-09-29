مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (801) إصابة بفيروس كورونا

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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (801) إصابة بفيروس كورونا أمس الإثنين بينها عدد (619) حالة جديدة و (182حالة مخالطة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الإثنين عدد (3813) عينة، بينها عدد (3012) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1644) عينة
2 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (107) عينة
3 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة
4 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (124) عينة
5 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1450) عينة
6 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (72) عينة
7 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (64) عينة
8 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (8) عينات
9 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (10) عينات
10 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (6) عينات
11 – مختبر فرع المركز غريان عدد (24) عينة
12 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (2) عينة
13 – مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة
14 – مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1 – طرابلس :-
– عدد 363 حالة جديدة
– عدد 108 حالة مخالطة
2- غريان :-
عدد 10 جديدة
عدد 5 مخالطة
بنغازي :
عدد 21 جديدة
3- العواتة :-
عدد 3 جديدة
4- المعمورة :-
عدد 1 مخالطة
5- المنشية–الجميل :-
عدد 5 جديدة
6- ككلة :-
عدد 2 جديدة
عدد 1 مخالطة
7 – الحرابة:-
عدد 11 جديدة
8 – الخمس :-
عدد 38 جديدة
عدد 2 مخالطة
9 – النواحي الأربع :-
عدد 9 جديدة
عدد 2 مخالطة
10 – صبراتة :-
عدد 29 جديدة
عدد 1 مخالطة
11- الزاوية الغرب :-
عدد 4 جديدة
12 – العجيلات :-
عدد 3 جديدة
13 – جنزور :-
– عدد 17 جديدة
عدد 4 مخالطة
14- سواني بن أدم
عدد 3 جديدة
15 – الزاوية المركز :-
عدد 12 جديدة
عدد 2 مخالطة
16 – ترهونة
عدد 1 جديدة
17- صرمان :-
عدد 9 جديدة
عدد 6 مخالطة
18- زليتن
عدد 9 جديدة
عدد 8 مخالطة
19- قصر الأخيار
عدد 1 جديدة
20- مصراتة
عدد 17 مخالطة
21- الرياينة
عدد 13 جديدة
22- الرحيبات
عدد 3 جديدة
23- يفرن
عدد 2 جديدة
24- الزنتان
عدد 4 جديدة
عدد 5 مخالطة
25- جادو
عدد 4 جديدة
26- درج
عدد 1 جديدة
27- الأصابعة
عدد 1 جديدة
28- باطن الجبل
عدد 4 جديدة
29- زوارة
عدد 15 مخالطة
30- اجدابيا
عدد 3 مخالطة
عدد 2 جديدة
31- تازربو
عدد 2 مخالطة
32- الكفرة
عدد 4 جديدة
33- بني وليد
عدد 25 جديدة
34 – نالوت
عدد 5 جديدة
35- القره بوللي
عدد 1 جديدة
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 384 ) حالة شفاء حسب المدن:
1- عدد 291 في طرابلس
2 – عدد 9 في القلعة
3- عدد 4 في الزاوية المركز
4- عدد 7 في تازربو
5- عدد 2.في مزدة
6- عدد 4 في مصراتة
7- عدد 13 في غدامس
8 – عدد 1 في الرحيبات
9 – عدد 3 في الزنتان
10- عدد 13 في غريان
11- عدد 14 في الكفرة
12- عدد 23 في زليتن

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 13 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في العجيلات

2- عدد 2 في الخمس

3- عدد 2 في صبراتة

4- عدد 1 في بنغازي

5 – عدد 2 في اجدابيا

6 – عدد 1 في الزاوية المركز

7 – عدد 1 في صرمان

8 – عدد 1 في غريان

9 – عدد 1 في ترهونة

10 – عدد 1 في زليتن

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغت 34,014 حالة، والحالات النشطة 14,572 حالة، والمتعافين 18,902 حالة، والوفيات 540 حالة.

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