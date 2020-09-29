معتوق: اتمني أن لا تكون عملية اعتقال مدير المصرف الليبي الخارجي “مسرحية” معتوق: إذا أدرك “الصور” أن القبر قريب فسيصدر مذكرة حمراء بحق "مازن بن رمضان"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبر الناشط السياسي عبدالحكيم معتوق، اليوم الثلاثاء، عن أمنيته في ألا تكون عملية اعتقال مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، من قبل داخلية حكومة الوفاق، “مسرحية”.

معتوق كتب في تغريدة له عبر “تويتر”، أتمنى أن لا تكون ليلة القبض على محمد بن يوسف مسرحية”، مضيفًا، لأن إهدار مليار ونصف دولار يعني حرمان آلاف اليتامى والأرامل من حقوقه المعيشية.

وتابع، ومتى أدرك الصديق الصور بأن القبر أقرب من الفجر، حتمآ سوف يصدر مذكرة حمراء في حق المدعو “مازن بن رمضان” لأنه اأخطر على مدخرات الليبيين.

أتمنى ان لا تكون ليلة القبض على ( محمد بن يوسف ) مسرحية.. لأن إهدار مليار ونصف دولار يعني حرمان الآلاف اليتامى والأرامل من حقوقه المعيشية.. ومتى أدرك الصديق الصور بأن القبر أقرب من الفجر.. حتمآ سوف يصدر مذكرة حمراء في حق المدعو ( مازن بن رمضان ) لأنه اخطر على مدخرات الليبيين !! — Abdel Hakim Maatok (@AbdelMaatok) September 29, 2020

وكان نشطاء ومراقبون ليبيون كشفوا عن وقائع فساد لمازن بن رمضان عضو مجلس شركة أويل ليبيا ومديرها العام المقرب من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حيث قام وبقرار منفرد بحل الجمعية العمومية للشركة ونفذه، من خلال ابتزاز أعضائها وتهديدهم.

وأوضح المراقبون أن بن رمضان، استغل أصحاب النفوس الضعيفة وقام برشوتهم وعينهم في مناصب في الجمعية العمومية الجديدة، التي عينها هو بنفسه، ليقوم بعد ذلك وباتفاق مع السراج بوضع اللمسات الأخيرة لخصخصة شركة أويل ليبيا، بحجة الهروب من العقوبات الدولية وفك التجميد عن أرصدتها في المصارف الدولية، لتنفيذ مخطط السيطرة والسطو على الشركة التي تتجاوز أرصدتها 8 مليارات يورو.

ولفت المراقبون، إلى أن حجم النهب والسرقة التي تتعرض له شركة يساوي رأس مالها ميزانية دول صغيرة، علي يد بن رمضان، والتي لها فروع في أكثر من 18 دولة أفريقية، وهي أحد الاستثمارات الليبية في القارة السمراء، وتندرج تحت محفظة الاستثمارات في أفريقيا.

وكانت مصادر محلية أكدت، أمس الإثنين، إن قوة تتبع وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، ألقت القبض على محمد بن يوسف مدير المصرف الليبي الخارجي، الذي كانت تتولى إدارته لجنة كلفها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وبحسب المصادر جاء إلقاء القبض على بن يوسف، بناء على مذكرة وجهها وكيل النيابة بمكتب النائب العام، عبدالباسط فرج شهران، إلى وزارة الداخلية.

وقال شهران في المذكرة، إن أمر الضبط والإحضار يأتي في إطار تحقيقات يجريها مكتب النائب العام في موضوع بلاغ بشأن المصرف الليبي الخارجي، يتضمن اتهام محافظ المصرف المركزي لمحمد بن يوسف بـ”الدخول إلى المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للبنك”.

ويذكر، في الثامن من سبتمبر الجاري، أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على مدير عام مصرف ليبيا الخارجي محمد بن يوسف، ونائبه الشارف شلبي، صهر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، على خلفية تقارير تفيد بتجاوزات ومخالفات بقيمة 800 مليون دولار.

وجاء قرار النيابة العامة بعد خطاب وجهه محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير إلى القائم بأعمال النائب العام، حول مخالفات مدير المصرف الخارجي السابق محمد بن يوسف وأعضاء مجلس إدارته، والتي تجاوزت 800 مليون دولار، حسب تقرير المراجع الخارجي للمصرف وتقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.