لمحة عن جرائم فرق الإرهاب التي كانت تجوب شوارع بنغازي

أخبار ليبيا24

تركت سنوات ما بعد الثورة في ليبيا مآسٍ عميقة في المجتمع الليبي، كان على رأسها انتشار عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية وبروز جماعات إرهابية متطرفة، سعت إلى إثارة الفتن وزعزعة الأمن حتى يتسنى لها السيطرة بكل سهولة، على رابع أكبر دولة مساحةً في أفريقيا، والتي تتمتع بموقع جيوسياسي ممتاز في خارطة العالم، وبخيرات طبيعية وفيرة أبرزها النفط.

وفي السنوات الثلاث التي عقبت سنة 2011 ارتكبت الجماعات الإرهابية جرائم اغتيال، غالبيتها في بنغازي، بغير وجه حق ضمت مسؤولو أمن، وقضاة ووكلاء نيابة، وصحفيون، ونشطاء، وأئمة مساجد، إضافة إلى بعض السيدات.

ومن بين الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات، في مثل هذا اليوم من سنة 2014، اغتيال ضابط متقاعد بجهاز الأمن الخارجي الليبي سابقا وجندي بالقوات الخاصة الصاعقة؛ إذ شهد يوم 29 سبتمبر سنة 2014، اغتيال الضابط “طاهر عبدالله قصيبات” والجندي “فوزي الزلاوي”، في هجومين مختلفين في بنغازي.

وقد جرى اغتيال قصيبات (65 عامًا) من قبل مسلحين مجهولين، بإطلاق وابل من الرصاص عليه في منطقة الهواري؛ فأردوه قتيلا في الحال، كما جرى اغتيال الزلاوي بنفس الطريقة في منطقة الحدائق.

وسبق هذه العملية بيوم اغتيال ثلاثة من عناصر الجيش والشرطة الليبيين في هجمات متفرقة في بنغازي، وهم العقيد في القوات الجوية “علي الدغاري” وضابط الشرطة “نجيب الزوي” والعقيد “عبدالقادر المعداني”.

وأتت هذه الهجمات لتنضاف إلى العديد من الاغتيالات الأخرى في بنغازي وليبيا، والتي تنسب إلى متطرفين من جماعات إرهابية، يحاولون زعزعة الأمن وتفشي العنف.

وقد قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية في تقرير لها سنة 2015، إن زهاء 250 شخصا قتلوا جراء حوادث اغتيال مستهدف، فيما يبدو خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014، مشيرة إلى أن من بين الضحايا عناصر أمن، وقضاة ووكلاء نيابة، وصحفيون، ونشطاء، وأئمة مساجد، وبعض السيدات.

لقد أدى غياب أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية الرسمية إلى تفاقم الوضع الأمني وتدهوره، حيث دفع ذلك التنظيمات الإرهابية إلى استمرار القيام بعدة هجمات، والتي تنوعت ما بين عمليات الاغتيال بالرصاص والتفجير عن بعد بواسطة المفخخات اللاصقة، والعمليات الانتحارية.

وقد شكلت تلك الهجمات جزءً من الحملة الإرهابية، التي تعرضت لها ليبيا من قبل التنظيمات الإرهابية، كـ “القاعدة” و “داعش” و “أنصار الشريعة”.

ولمجابهة هذه الكارثة، التي حلّت بليبيا، قرر الليبيون الوقوف ضد تلك التنظيمات الإرهابية الدخيلة عن مجتمعهم، إذ بدأوا بتوجيه الصفعات المتتالية الموجّهةً ضدها، ضمن حرب ضروس استمرت لسنوات، للقضاء على التنظيمات المتطرفة.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية محطات مهمة سجلها الليبيون، في إطار الحرب على الإرهاب، حيث استطاعوا القضاء على كيانات تلك الجماعات التي كانت تسيطر على عدة مناطق من البلاد، ما أسفر عن انخفاض معدلات الاغتيال بشكل تدريجي جراء الهجمات الإرهابية.