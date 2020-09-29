لشبهة فساد..حبس وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق

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أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، في وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق بحبس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة بسبب شبهة فساد.

وأفادت تقارير صحفية، أن جمعة، تم حبسه على ذمة التحقيق بشأن شبهة فساد، في عقد توريد مقاعد مدرسية، مما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وكان مدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني باسم المودي أكد أن النيابة العامة أوقفت وزير ووكيل الحكم المحلي في الوفاق وأحالتهم للتحقيق.

وأوضح المودي بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن إيقاف وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو من قبل النيابة العامة وهما على ذمة التحقيق بمكتب النائب العام .

ونفى مدير مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي الأخبار المتداولة حول وجود قضية بخصوص إهدار المال العام أو السرقة كما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي .